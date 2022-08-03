Берн, , 17:20 — REGNUM Седьмой пакет антироссийских санкций, введённый ЕС в связи с проведением РФ на Украине спецоперации, ввела и Швейцария, сообщили 3 августа в правительстве страны.

Золото Bullion Vault

Отмечается, что, прежде всего, речь идёт о запрете на покупку, ввоз или транспортировку российского золота и золотых изделий, а также связанных с этой категорией продукции услуг.

Кроме того, Швейцария заморозила активы Сбербанка, запретив ему «предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги».

При этом швейцарские власти подчёркивают, что не вводят в отношении России санкций, касающихся торговли РФ и других стран продовольствием и сельхозпродукцией.

Читайте также: Евросоюз ввёл санкции против Сбербанка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, седьмой, вводящий эмбарго на российское золото, пакет антироссийских санкций принят Европейским союзом в конце июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России