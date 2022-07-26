Энтеббе, Уганда, , 14:17 — REGNUM Западные страны до настоящего времени не могут пояснить России статус турбины для газопровода «Северный поток», которая прошла ремонт в Канаде, и других таких же турбин. Об этом 26 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместной с президентом Уганды Йовери Мусевени пресс-конференции в Энтеббе.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как напомнил глава МИД РФ, в данный момент история с проходившими ремонт в Канаде турбинами Siemens для «Северного потока» активно раздувается, и их сначала канадская сторона не хотела отдавать, а потом компания при поддержке властей ФРГ добилась возвращения этих агрегатов.

«Но нам никто не может внятно в документах объяснить, какой теперь статус, во-первых, этой турбины, и других турбин, которые должны проходить регламентные работы в Канаде», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что своими спекуляциями на тему турбин для газопровода «Северный поток» страны Запада, вероятно, призывают Россию нарушать регламенты по безопасности.