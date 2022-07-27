Уфа, , 08:21 — REGNUM Срок кредитования местных бюджетов увеличен на два года в Башкирии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что в республике принят закон, который направлен на поддержание финансовой устойчивости бюджетов муниципалитетов.

«Мы увеличили на два года — с трех до пяти лет — срок предоставления местным бюджетам кредитов из бюджета Башкирии для финансирования их рыночного долга, который подлежит погашению в период с марта по декабрь 2022 года. У нас такую задолженность имеют два муниципальных образования. Это Уфа и Салават. Общая сумма их долга составляет почти 1,7 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева, который пояснил, что теперь эти муниципалитеты смогут покрыть дорогие коммерческие кредиты за счет почти беспроцентного бюджетного кредита сроком на пять лет.

Спикер регионального парламента отметил, что денежные средства Башкирии для помощи муниципальным образованиям перечисляются из средств федерального бюджета. На эти цели на период до 2028 года республика получает один млрд 690,8 млн рублей по ставке 0,1% годовых.

Отмечается, что Башкирия намерена возвратить эти средства федеральному центру равными платежами (по 422,7 млн рублей ежегодно) с 2025 по 2028 годы.

«Возможность выгодно перекредитоваться поддержит финансовую устойчивость муниципалитетов в условиях санкционного давления и неопределенности», — заявил Толкачев.