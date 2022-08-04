Москва, , 14:05 — REGNUM Газпром желает застраховать свою собственность, поскольку санкционные ограничения несут значительные риски для деятельности компании. Об этом 4 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Газпром очень хотел бы получить эту турбину. Но ведь не Газпром же вводил санкции. Санкции введены в отношении Газпрома. И здесь в данном случае для Газпрома важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что она санкционирована, эта турбина. Просто слов недостаточно», — заявил Песков.

«Евросоюз может говорить одно, но есть Великобритания. А сервисное обслуживание турбин осуществляет британская дочка компании Siemens по британскому праву, в британской юрисдикции. На фоне санкций, которые введены в отношении Газпрома, в отношении нашей страны Газпром должен застраховать свою собственность. Эта турбина — его собственность», — пояснил он.