Якутск, 27 июля 2022, 05:54 — REGNUM Включение нескольких губернаторов России в санкционный список Великобритании глава Якутии Айсен Николаев назвал ничего не значащей и уже привычной риторикой Запада. В своём телеграм-канале он также выразил уверенность в том, что народ Донбасса бросать нельзя.
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Как сообщало ИА REGNUM, попавший под санкции Великобритании губернатор Амурской области Василий Орлов предложил создать в Лондоне монумент «Англичанка гадит» за счёт средств зарубежных счетов и от продажи заграничного имущества, которых у него нет. Так он прокомментировал внесение его в санкционные списки.