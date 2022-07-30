Анкара, , 14:20 — REGNUM Экспорт турецких товаров в Россию в июне продемонстрировал резкий рост — составил 46% по сравнению с июнем 2021 года на фоне санкций европейских стран и снижения объемов их поставок в РФ. Об этом передает РБК со ссылкой на Турецкий институт статистики.

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Так, объем ввозимой из Турции продукции вырос также на 52% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $791,4 млн, тогда как в мае он составлял $519 млн. По данным торговой базы ООН Comtrade, такой июньский показатель турецкого экспорта последний раз наблюдался в 2010 году.

Значительный рост заметен в поставках персиков и черешни, но также заметно возросли поставки машин, оборудования и комплектующих.