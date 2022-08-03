Берлин, , 13:35 — REGNUM На протяжении года цены на газ для потребителей в Германии выросли почти в три раза. Об этом 3 августа сообщает немецкая газета Bild.

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«Цены на газ в ФРГ установили новый рекорд. Прирост средних затрат на использование (голубого топлива) домохозяйствами с августа прошлого года составил 184%», — говорится в публикации.

Кроме этого, указывается, что при нынешних ценах на газ средняя немецкая семья потратит на его потребление за год €3500 (порядка 213 тыс. рублей), в то время как по ценам августа 2021 года эта сумма составляла бы только порядка €1300 (около 80 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом о скорейшем запуске в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» для снижения финансовой нагрузки на жителей Европы выступил экс-канцлер ФРГ Герхарл Шрёдер.