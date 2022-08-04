Москва, , 21:05 — REGNUM Сайт YouTube удалил канал Дмитрия Пучкова (Гоблина).

Дмитрий Пучков Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщил блогер, оказывается, проверка, проведённая YouTube, выявила «нарушения правил сообщества», которые якобы были допущены Гоблином.

«В связи с этим ваш канал был удалён», — рассказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня YouTube удалил резервный канал известных пранкеров Алексея Столярова и Владимира Кузнецова.

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