Москва, 4 августа 2022, 21:05 — REGNUM Сайт YouTube удалил канал Дмитрия Пучкова (Гоблина).
Как сообщил блогер, оказывается, проверка, проведённая YouTube, выявила «нарушения правил сообщества», которые якобы были допущены Гоблином.
«В связи с этим ваш канал был удалён», — рассказал он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня YouTube удалил резервный канал известных пранкеров Алексея Столярова и Владимира Кузнецова.
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