Таллин, , 12:22 — REGNUM

Зерно

Владелец эстонской компании Mangelbert OU, которая была названа в ряде публикаций СМИ участницей «кражи украинского зерна», отрицает все обвинения. Об этом местному порталу RusDelfi. ee заявил Сергей Пухно.

Он заявил, что намерен добиваться справедливости, при этом он планирует продолжать свой бизнес, в частности с Россией и Украиной. По словам бизнесмена, из-за публикаций фирма терпит колоссальные убытки, а в социальных сетях против него началась травля и даже появились угрозы убийства.

В начале июля 2022 года в СМИ появилась информация о том, что зерно с территорий, которые находятся под контролем российских войск, перевозилось на судне «Жибек Жолы» под российским флагом, а договор продажи был подписан между эстонской компанией Mangelbert OU и Турцией.

Руководитель Mangelbert OU ранее заявил, что зерно является украинским и перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны.