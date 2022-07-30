Вашингтон, , 10:38 — REGNUM В США из-за сбоя цепочек поставок на Хеллоуин ожидают дефицита конфет, заявил производитель сладостей Hershey’s, передаёт ABC.

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Гендиректор компании предупредил, что в 2022 году она может не удовлетворить спрос потребителей:

«Мы не сможем полностью удовлетворить потребительский спрос».

Несмотря на увеличение работы производственных процессов, существует проблема нехватки основных ингредиентов, таких как какао. Сложности появились с цепочкой поставок из-за ситуации вокруг Украины, отмечает издание.

Конфеты на Хэллоуин оцениваются в 10% от годового объема продаж Hershey's.

Ранее в СМИ обратили внимание на то, что из-за рецессии в США выросло число американцев, стоящих в очереди за едой. При этом американский лидер Джо Байден считает, что этого экономического процесса в стране нет.