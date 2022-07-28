Якутск, , 08:49 — REGNUM В правительстве Якутии обсуждают проект создания высоковольтной линии, по которой электроэнергию будут поставлять в Китай. Генерировать энергию будет компания «Сахатранснефтегаз», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в её пресс-службе.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Соответствующие планы обсуждались на специальном совещании между председателем правительства региона Андреем Тарасенко, генеральным директором «Сахатранснефтегаза» Алексеем Колодезниковым, депутатом Госсобрания региона Михаилом Эверстовым, представителем потенциального инвестора со стороны китайской электросетевой компании.

«Стороны обсудили возможность развития газоконденсатных месторождений «Сахатранснефтегаза» в Западной Якутии и последующего создания совместного предприятия по генерации электроэнергии для дальнейших поставок в Китай способом постоянного тока сверхвысокого напряжения (UHVDC). В настоящее время это предпочтительная технология передачи электроэнергии на большие расстояния. Подобный проект уже был реализован в Китае и Бразилии», — отметили в «Сахатранснефтегазе».

По итогам встречи будет создана дорожная карта по реализации этого проекта. Создание новой линии позволит трудоустроить якутян и усилить энергетическую безопасность республики, считают участники совещания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верхоянске начали эффективно преобразовывать солнечную энергию в электрическую. Для этой цели построен специальный энергокомплекс, он уже введён в эксплуатацию.