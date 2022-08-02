Москва, , 13:55 — REGNUM Россия может разорвать с США дипломатические отношения в случае признания Москвы страной-спонсором терроризма. Об этом 2 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, американские законодатели приступили к разработке документов о признании Москвы спонсором терроризма. Она отметила, что подобное применение внутреннего законодательства противоречит международному праву.

«При этом как-то забывается, что любое действие рождает противодействие, — сказала Захарова. — И логическим результатом подобного безответственного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями».