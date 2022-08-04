Самара, , 12:17 — REGNUM Уникальный тренажер-симулятор «виртуальный хирург», который позволяет отрабатывать сложные эндоскопические операции, создал Самарский электромеханический завод, входящий в государственную корпорацию «Ростех». Об этом 2 августа сообщила пресс-служба госкорпорации.

Сосудистая хирургия

Уточняется, что отрабатывать сценарий хирургической операции позволяет компьютерная система генерации изображений в виртуальном пространстве, а также имитаторы реальных хирургических и рентгенографических инструментов.

Кроме того, указывается, что созданный аппаратно-программный комплекс позволит учить студентов медицинских вузов базовым навыкам эндоскопии, а также с помощью него можно изучить нюансы лапароскопии — операций на внутренних органах, проводимые через небольшие разрезы размером 0,5-1,5 см.

В то же время, отмечается, что опытные врачи с помощь новинки смогут отработать сценарий проведения хирургической операции и выбрать стратегию для каждого конкретного клинического случая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глубоководную систему фото- и видеосъёмки для автономных и телеуправляемых подводных аппаратов создал холдинг «Росэлектроника», который входит в государственную корпорацию «Ростех».