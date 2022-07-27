Вашингтон, , 19:25 — REGNUM Военная помощь Киеву американцами и европейцами может прекратиться: США могут устать от затрат на ВСУ, ЕС погружаются всё больше в экономические проблемы, пишет 27 июля интернет-издание 19fortyfive.

В статье Дэниела Л. Дэвиса, подполковника армии США в отставке, посвящённой анализу нынешней ситуации вокруг Украины, говорится, что украинский президент Владимир Зеленский избрал интересную тактику: он «упорно трудился, чтобы пристыдить Запад, чтобы тот предоставил Украине беспрецедентный уровень военной поддержки».

«До сих пор ему это удавалось в значительной степени, но не полностью. Например, хотя десятки стран объединились для отправки десятков тысяч зенитных и противотанковых ракет, а также гаубиц, танков и других средств ведения войны, все до сих пор отказываются от запроса Украины на истребители, — пишет американский эксперт. — Они также отказались ввести бесполётную зону или любую другую форму прямого столкновения с российскими войсками».

Он отмечает, что вклад Запада в помощь Киеву был хоть и «болезненным», но «до сих пор выполнимым».

«Эта динамика может начать меняться позже этим летом. К осени и зиме всё более вероятно, что европейские и американские лидеры окажутся под сильным давлением, чтобы замедлить или остановить поток денег и оружия в Киев, — говорится в публикации. — Экономика Запада уже показывает признаки приближения рецессии».

Автор добавляет, что «ситуация с газом в Европе может оказаться спусковым крючком для сокращения западной поддержки Украины». Причём Германия и вовсе боится остаться без российского газа до наступления зимы.

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