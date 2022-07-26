Иркутск, , 12:04 — REGNUM Иркутская область наращивает объемы экспорта товаров: в первом квартале 2022 года его объемы возросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 29%. Подробности с заседания экспортного совета при губернаторе, которое прошло под руководством главы региона Игоря Кобзева, 26 июля сообщает телеграм-канал мэрии города.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на конец июня 2022 года, при содействии Центра поддержки экспорта региона (Центр «Мой бизнес» — Иркутск) контракты заключили 34 экспортера из числа субъектов малого и среднего бизнеса. Объем поддержанного экспорта достиг $16,8 млн. Для сравнения: в прошлом году на эту же дату было заключено 19 контрактов, а объем составлял $4,3 млн.

Положительной динамики удалось достичь благодаря проведению бизнес-миссий и выставок, переориентации экспортных потоков в направлении дружественных России стран.

«Комплекс мер по поддержке экспортеров в Иркутской области достаточно широк, и мы постоянно работаем над его совершенствованием, в том числе и с учетом текущей ситуации», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область, несмотря на санкции, продолжает наращивать экспорт продукции. По предварительным данным за первое полугодие 2022 года (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года), его объем увеличился более чем на 12%. Этому способствует реализация в регионе национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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