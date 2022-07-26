Москва, , 13:54 — REGNUM В Кремле изучат технические пояснения по ситуации, сложившейся вокруг работы «Северного потока». Об этом 26 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Мы обязательно попросим наших коллег в Газпроме с технологической точки зрения дать объяснения — мы обязательно это сделаем», — заявил Песков.

Он отметил, что действительно есть неполадки с турбинами.

«Турбина после капремонта ещё не пришла и не установлена, она в пути. Будем надеяться, что это произойдёт раньше, чем позже. Но есть и определенные неполадки с другой турбиной», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

«Газпром работает над этой ситуацией. Ситуация критически осложняется ограничениями и санкциями, которые введены против нашей страны. Не будь этих ограничений, все ремонтные, гарантийные и сервисные работы осуществлялись бы в обычном, рутинном, оперативном порядке, не приводя к таким ситуациям, которые видим сейчас», — добавил Песков.