Благовещенск, , 11:19 — REGNUM Транспортные и инфраструктурные проекты готовится представить Амурская область на Восточном экономическом форуме-2022. Цель — обеспечить максимальное взаимодействие со странами Азиатско-тихоокеанского региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе областного правительства.

Восточный экономический форум Kremlin.ru

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«Все мы сегодня говорим о развороте на восток и максимальном взаимодействии со странами АТР. На форуме планируем подписать соглашение о создании площадки «Сухой порт Благовещенск». Этот проект свяжет наш автомобильный мостовой переход с ближайшей станцией «Трансиба» в с. Березовка. Он обеспечит мультимодальную складскую логистику по направлению как на запад для импортных грузов, так и для расширения экспортных грузопотоков, которые будут проходить по автомобильному мосту через р. Амур», — отметил заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов.

Он назвал этот проект очень крупным по ёмкости инвестиций и масштабу. Кроме того, на ВЭФ будет обсуждаться создание совместно с Якутией и Кузбассом транспортного коридора между населёнными пунктами Джалинда (Сковородинский район Приамурья) и Мохэ (Китай). Предполагается, что он поможет частично разгрузить БАМ и Транссиб, в том числе с помощью создания нового железнодорожного моста в КНР и пункта пропуска в селе Джалинда.

В планах также обсудить создание инвестпарка в Приамурье, строительство инфраструктурных объектов в рамках государственно-частного партнёрства и проекты по реновации городов Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в павильоне региона на ВЭФ будут представлены проекты по благоустройству городов Благовещенск, Тында и Свободный. Инвесторам также представят проекты, связанные с космодромом Восточный, энергетикой, газохимией, сельским хозяйством, животноводством и транспортной сферой.