Благовещенск, 27 июля 2022, 11:19 — REGNUM Транспортные и инфраструктурные проекты готовится представить Амурская область на Восточном экономическом форуме-2022. Цель — обеспечить максимальное взаимодействие со странами Азиатско-тихоокеанского региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе областного правительства.
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Он назвал этот проект очень крупным по ёмкости инвестиций и масштабу. Кроме того, на ВЭФ будет обсуждаться создание совместно с Якутией и Кузбассом транспортного коридора между населёнными пунктами Джалинда (Сковородинский район Приамурья) и Мохэ (Китай). Предполагается, что он поможет частично разгрузить БАМ и Транссиб, в том числе с помощью создания нового железнодорожного моста в КНР и пункта пропуска в селе Джалинда.
В планах также обсудить создание инвестпарка в Приамурье, строительство инфраструктурных объектов в рамках государственно-частного партнёрства и проекты по реновации городов Амурской области.
Как сообщало ИА REGNUM, в павильоне региона на ВЭФ будут представлены проекты по благоустройству городов Благовещенск, Тында и Свободный. Инвесторам также представят проекты, связанные с космодромом Восточный, энергетикой, газохимией, сельским хозяйством, животноводством и транспортной сферой.