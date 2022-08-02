Иркутск, , 15:34 — REGNUM Иркутская область демонстрирует положительную динамику в сферах строительства, промышленного производства, торговли и других, сообщает 2 августа сайт правительства региона.

Игорь Кобзев Пресс-служба правительства Иркутской области

Согласно информации о социально-экономическом положении России в первом полугодии-2022, которую опубликовал Росстат, по итогам первого полугодия Приангарье среди регионов Российской Федерации занимает: 6 место по темпам роста оборота розничной торговли; 6 место по темпам роста среднемесячной заработной платы; 7 место по объему и 8 по темпам роста отгруженной продукции по виду «Добыча полезных ископаемых»; 7 место по объему строительных работ; 10 место по объему и темпам роста выполненных услуг в сфере производства электроэнергии.

«Действующие санкционные ограничения, безусловно, оказывают влияние на экономическую ситуацию в регионе. Несмотря на это, Иркутская область сохраняет позитивную динамику по многим показателям. Этого удалось достичь, в том числе, благодаря единой проработанной системе мер поддержки, которая сформирована в Приангарье», — подчеркнул губернатор региона Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область, несмотря на санкции, продолжает наращивать экспорт продукции. По предварительным данным за первое полугодие 2022 года (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года), его объем увеличился более чем на 12%. Этому способствует реализация в регионе национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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