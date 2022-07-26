Москва, , 19:55 — REGNUM Переговоры официального Киева и Риги о передаче Украине золотовалютных резервов (ЗВР) России, часть которых находятся в Латвии, являются попыткой создать правовой прецедент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил экономист Сергей Хестанов.

Деньги Images Money

По мнению эксперта, размер российских ЗВР в Латвии, вероятнее всего, незначительный. Однако в данном случае для Киева важен не их размер, а сам факт передачи российских резервов Украине.

«Латвия интересна с точки зрения того, что там можно создать прецедент. Потому что с точки зрения международного права всё, что связано с суверенной собственностью это сложный многоступенчатый вопрос», — сказал Хестанов.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснил, как золотовалютные резервы России оказались в Латвии