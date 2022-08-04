Москва, , 16:46 — REGNUM Меры Банка России по ускорению девалютизации и сокращению операций российских банков в долларах и евро — часть процесса по выведению этих валют из оборота внутри страны. Об этом 4 августа ИА REGNUM заявил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, комментируя решение ЦБ РФ ввести дополнительные меры для сокращения операций банков в долларах и евро.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы наблюдаем явный курс на перевод всех расчётов в национальной валюте и валюте дружественных стан, когда это касается внешней торговли», — отметил Федоров.

По его словам, в ближайшей перспективе полностью отказаться от операций в долларах и евро не получится, но максимально снизить их влияние на российскую экономику возможно.

«Сложно сказать, как это отразиться на рядовых гражданах, но на какой-то период в стране может вырасти цена на некоторые категории товаров, так как производители и продавцы будут включать в конечную цену продукции дополнительные риски за отказ от доллара и евро. С другой стороны, такие меры позволят снизить риски заморозки или изъятия российских активов на корреспондентских счетах в иностранных банках», — добавил эксперт.