Тюмень, , 14:48 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор попал в санкционный список правительства Великобритании. Об этом сообщает информационный центр региона.

Александр Моор Gubernator.admtyumen.ru

«Ну наконец-то!» — так отреагировал Александр Моор на наложенные на него санкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании 26 июля 20 222 года расширили санкционный список на 42 позиции. Теперь в него включены министр юстиции РФ Константин Чуйченко и несколько десятков российских губернаторов.

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