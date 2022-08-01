Берлин, 1 августа 2022, 11:58 — REGNUM На протяжении ближайших пяти лет Германия не сможет отказаться от поставок российского природного газа. Об этом 31 июля заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью газете Die Zeit.
По словам Кречмера то, что пока ФРГ не может обойтись без поставок газа из РФ является «горькой реальностью», которую надо принять.
При этом он уточнил, что в ближайшем будущем стране нужно будет российское голубое топливо, однако при этом Германии нужно использовать существующие атомные электростанции и провести отказ от использования угля до 2038 года.
«Мы должны, наконец, признать, что без российского газа в ближайшие пять лет мы не сможем обойтись. И если это так, мы должны сделать необходимые выводы», — сказал премьер-министр Саксонии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Европейского союза на фоне поставок газа в ЕС должны подготовиться к худшей ситуации.