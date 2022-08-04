Москва, , 12:08 — REGNUM Глубоководную систему фото- и видеосъёмки для автономных и телеуправляемых подводных аппаратов создал холдинг «Росэлектроника», который входит в государственную корпорацию «Ростех». Об этом 1 августа сообщила пресс-служба госкорпорации.

Беспилотный подводный аппарат Скриншот видеопрезинтации

Отмечается, что такое оборудование обеспечивает фото- и видеосъёмки во время научных исследований, геологической разведки на шельфе, а также антитеррористических и спасательных операций на глубине.

При этом уточняется, что разработанная система состоит из камерной установки, глубоководных светодиодных светильников и блока управления и обработки информации.

Также указывается, что такая видеокамера может работать на глубине до 1000 метров и адаптироваться к скорости хода подводного аппарата и к прозрачности воды. В состав комплекса входят два светодиодных светильника в герметичных корпусах, обеспечивающие ближнее и дальнее освещение.

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