Москва, , 10:41 — REGNUM Европейские страны, зависящие от дешевых энергоресурсов из России, вряд ли откажутся от санкций против России с приходом холодов, так как привыкли смотреть в рот американцам, заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 июля первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских (СРЗП).

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее сообщалось, что в ходе торгов в Европе стоимость газа превысила 2300 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с марта 2022 года.

«Я не думаю, что от санкций они откажутся, но то, что зима будет крайне тяжелой и то, что газ уйдет за 3500 долларов за кубометр, никто в этом не сомневается», — сказал депутат.

По его словам, одним из факторов роста цен на газ является политика руководителей европейских государств, которые отказались от долгосрочных контрактов.

«По указанию Америки они отказались от долгосрочных контрактов с Газпромом, которые были по 10−15 лет и где была фиксированная цена. Буквально осталось несколько государств в Европе, которые сейчас чувствуют себя очень хорошо, имея долгосрочный контракт, примерно, по 300 долларов, и они смотрят на остальных и думают, какие они молодцы и красавцы», — сказал Ананских.

Парламентарий отметил, что для остальных стран, которые перешли на рыночные цены, нынешняя ситуация катастрофическая. В этом числе ситуация сказалась на крупных европейских компаниях, промышленность которых была ориентирована на дешевые энергоресурсы из России.

«Чем быстрее европейские руководители поймут, что именно в партнерстве с Россией их процветание, тем быстрее наступят более спокойные времена и рост экономики в этих европейских странах», — заключил депутат.

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