Воронеж, , 14:05 — REGNUM Включение в санкционный список Великобритании губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал прекрасным подарком ко дню рождения. Об этом он 26 июля написал в телеграм-канале.

Александр Гусев Марина Каширская © ИА REGNUM

«С усмешкой принял новость о том, что попал под британские санкции. Прекрасный подарок к завтрашнему Дню рождения! Ведь это ещё одно красноречивое свидетельство тому, что сегодня мы с командой в приграничном регионе всё делаем правильно. Я — патриот своей страны и Воронежской области, и буду исполнять свой долг на своем посту с полной самоотдачей каждый день. Служу России», — написал Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был опубликован очередной санкционный список Великобритании, в него вошли фамилии десятков российских губернаторов, в том числе и главы Воронежской области Александра Гусева.