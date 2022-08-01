Уфа, , 07:12 — REGNUM Башкирия сможет обеспечить растительным маслом и себя и другие регионы России. Об этом 1 августа сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Растительное масло

Он отметил, что в республике планируют получить добротный урожай маслосемян подсолнечника, поскольку хватает и влаги, и солнца.

Глава региона отметил, что в 2022 году в регионе засеяли этой культурой 302,9 тысяч га, что на 14% больше, чем в прошлом.

«Планируем собрать 350-360 тысяч тонн», — отметил он, напомнив, что в Башкирии работают два завода, на которых производят масло. Их мощности позволяют перерабатывать 2,5 тысяч тонн семян подсолнечника каждые сутки, сообщил глава региона.

Хабиров подчеркнул, что в Башкирии вырабатывают свыше 320 тысяч тонн масла в год, что больше потребности местных жителей в шесть раз.

«Обеспечим маслом и себя, и другие регионы», — заявил глава республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что аграриям в Башкирии предстоит убрать один млн 757 тысяч га зернобобовых и зерновых культур.