Вашингтон, , 16:29 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в положительную сторону свой прогноз по снижению ВВП России в 2022 году, но ухудшил прогноз на 2023 год. Соответствующие данные приводятся в опубликованном 26 июля докладе фонда.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно обновлённому прогнозу, спад российской экономики в 2022 году составит 6%, а не 8,5%, как ожидалось ранее. Прогноз снижения ВВП страны на 2023 год, напротив, ухудшен — с прежних 2,3% до 3,5%.

Аналитики МВФ связывают прогнозируемое падение экономики России со специальной военной операцией на Украине и западными санкциями. Улучшение оценки на текущий год объясняется ростом экспорта, который оказался выше ожиданий.

Ухудшение прогноза на следущий год фонд связывает с дополнительными санкциями против России, которые должны вступить в силу в 2023 году.