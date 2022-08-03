Ульяновск, 3 августа 2022, 07:48 — REGNUM Ульяновская область и Лутугинский район ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан во время рабочей поездки на Донбасс ульяновского губернатора Алексея Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.
Подписи под документом о сотрудничестве поставили Алексей Русских и глава Лутугинского района Евгений Бондарь. Губернатор заверил, что Ульяновская область «сделает всё для восстановления» ЛНР.
По его словам, району подарили несколько единиц техники. Кроме того, «вручили подарки школьникам» и передали гуманитарный груз жителям Лутугинского района, собранный ульяновцами.
Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил ульяновского губернатора за поддержку и «за протянутую руку дружбы, взаимопонимания», что очень важно для республики.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Ульяновске открылся пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Лутугинского района. Власти призвали неравнодушных граждан и предприятия присоединиться к инициативе и «оказать помощь нашим соотечественникам».
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