Ульяновск, , 07:48 — REGNUM Ульяновская область и Лутугинский район ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан во время рабочей поездки на Донбасс ульяновского губернатора Алексея Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Подписи под документом о сотрудничестве поставили Алексей Русских и глава Лутугинского района Евгений Бондарь. Губернатор заверил, что Ульяновская область «сделает всё для восстановления» ЛНР.

«Ульяновские специалисты уже работают: восстанавливают электро-, водоснабжение и другую инфраструктуру», — губернатор, напомнив, что «мы — братские народы, поэтому задачи у нас общие».

По его словам, району подарили несколько единиц техники. Кроме того, «вручили подарки школьникам» и передали гуманитарный груз жителям Лутугинского района, собранный ульяновцами.

Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил ульяновского губернатора за поддержку и «за протянутую руку дружбы, взаимопонимания», что очень важно для республики.

«Поверьте, для нас помощь важна не только в плане экономическом — за это, безусловно, огромное спасибо — но и также помощь моральная, поддержка, как это было в 2014 году», — подчеркнул Пасечник.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Ульяновске открылся пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Лутугинского района. Власти призвали неравнодушных граждан и предприятия присоединиться к инициативе и «оказать помощь нашим соотечественникам».

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