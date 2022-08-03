Дакка, , 13:20 — REGNUM С просьбой к Международному валютному фонду (МВФ) и Всемирному банку предоставить кредиты на сумму в $1 млрд от каждого обратились власти Бангладеш. Об этом 3 августа сообщает агентство Bloomberg.

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По информации источника, эти кредиты необходим властям страны для того, чтобы пополнить валютные резервы для поддержания продолжающегося экономического роста на фоне роста цен на энергоносители, а также на сокращение дефицита в торговле.

При этом уточняется, что последний за первое полугодие 2022 года вырос до $17,2 млрд, в то время как в аналогичный период 2021 года он составлял $2,78 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля с официальной просьбой о предоставлении кредита на борьбу с изменением климата обратились к Международному валютному фонду (МВФ) власти Бангладеш.