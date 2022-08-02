София, , 15:47 — REGNUM Руководство крупнейшей в Болгарии газораспределительной компании «Булгаргаз» потребовало от временного правительства страны санкционировать повышение цены на голубое топливо для промышленных и бытовых потребителей сразу на 60 процентов. Об этом 2 августа сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, соответствующая инициатива уже была внесена на рассмотрение Комиссии по энергетическому и водному регулированию страны (КЭВР).

Как утверждают в «Булгаргазе», возможное нововведение обусловлено резким подорожанием энергоносителей на мировых рынках.

Предполагается, что уже в нынешнем месяце стоимость газа в платежных документах для болгар составит 152 евро за мегаватт-час вместо 95 евро за МВтЧ.