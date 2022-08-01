Москва, , 13:05 — REGNUM Россия останется надёжным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных партнёров. Об этом 1 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Россия всегда будет надёжным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей-партнёров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня», — заявил Путин.

«Для тех, кто настроен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надёжными партнёрами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение. Это касается не только рынка металлов, но и других наших экспортных товаров», — подчеркнул он.