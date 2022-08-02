София, 2 августа 2022, 08:09 — REGNUM В Болгарии представители бизнеса просят власти вернуть поставки российского газа. Об этом сообщает радиостанция BNR.
По информации СМИ, ассоциация болгарских работодателей потребовала у властей страны обеспечить страну необходимыми объёмами газа по разумным ценам, а также возобновить поставки по действующему контракту с Газпромом.
В Болгарии ожидают поставок из США трёх партий СПГ. Остальное прибудет в страну не раньше следующего года. При этом американских объёмов для Болгарии недостаточно, считают в ассоциации.
Напомним, поставки газа в Болгарию остановились в апреле из-за неоплаты за газ в рублях по новой схеме.