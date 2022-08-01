Эль-Кувейт, , 00:18 — REGNUM Участие России в договоренностях ОПЕК+ важно для успешной реализации этого соглашения. Об этом в интервью кувейтской газете «Ар-Рай» сказал новый генеральный секретарь организации Хайтам аль-Гайс, который вступает в должность с 1 августа.

ОПЕК Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Он назвал Россию стратегическим партнером и одним из крупнейших производителей энергоресурсов.

«Присутствие России с нами в альянсе ОПЕК+ по сокращению добычи имеет важное значение для успеха соглашения», — сказал он.

По словам генсекретаря, цены на нефть выросли не только из-за ситуации на Украине, но и в связи с отсутствием запасных производственных мощностей.

Напомним, ранее эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран в беседе с иранским изданием Hamshahri заявил, что Саудовская Аравия не станет отказываться от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+ вопреки просьбам президента США Джо Байдена.

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