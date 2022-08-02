Ростов-на-Дону, , 14:31 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» Валерий Мальцев подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Иркутской области и предприятием-производителем техники, сообщает 2 августа пресс-служба областного правительства.

Иркутская область и предприятие «Ростсельмаш» подписали соглашение о сотрудничестве Правительство Иркутской области

Подписание состоялось в рамках рабочей поездки главы региона в Ростов-на-Дону. Соглашение предусматривает поставку техники и запасных частей, произведенных на «Ростсельмаше», для сельхозпредприятий Иркутской области. Также предполагается участие представителей компании в агропромышленных выставках, проводимых в области.

В состав ООО «Ростсельмаш» входят 13 предприятий, производственные площадки находятся в пяти странах. «Ростсельмаш» производит полную линейку машин и технического оборудования для сельского хозяйства: зерно- и кормоуборочные комбайны; промышленные опрыскиватели; тракторы; зерноперерабатывающее оборудование; кормозаготовительную технику и другое.

Дилером ООО «Ростсельмаш» в Иркутской области является ООО «Облагроснаб». Оно работает по трем направлениям: полнокомплектная техника, запасные части, сервисное обслуживание, в том числе гарантийное.

«Иркутская область и Ростсельмаш сотрудничают уже 16 лет. Предприятие поставляет к нам в регион технику собственного производства для наших предприятий. Мы заинтересованы в продолжении этой работы», — пояснил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«За последние пять лет сотрудничества с Иркутской областью в регион было поставлено более 250 единиц техники. Ростсельмаш не стоит на месте, постоянно развивается, мы предлагаем все более широкий выбор техники. Сегодня с Губернатором Иркутской области обсудили вопрос освоения залежных земель. Это еще одно направление, в котором мы готовы к сотрудничеству», — отметил генеральный директор компания Ростсельмаш Валерий Мальцев.

За 16 лет сотрудничества в область было поставлено: зерноуборочные комбайны — 431 ед.; кормоуборочные комбайны — 74 ед.; тракторы – 60 ед.; самоходные опрыскиватели – 4 ед., косилки – 10 ед.

Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве с ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» действует в течение пяти лет с возможностью дальнейшей пролонгации.