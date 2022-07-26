Брюссель, 27 июля, 2022, 02:28 — ИА Регнум. Миллиардер Дмитрий Конов, входивший в список Forbes в 2020 году, обратился с иском к совету Евросоюза, в котором потребовал снять с себя санкции. Также он просит евросуд предписать совету выплатить 500 000 евро (около 27,5 млн рублей по курсу) в качестве нематериального ущерба. В базе евросуда дело зарегистрировано за номером T-326/22, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Иск по делу «Конов против Совета» поступил в суд ещё 1 июня 2022 года и будет слушаться на французском языке. Конов требует аннулировать два решения совета от 9 марта 2022 года в той части, в которой они включают имя заявителя в санкционный список.

Помимо запрошенных 500 тысяч евро ущерба, истец требует обязать совет оплатить его расходы.

В материалах дела отмечается, что, по мнению заявителя, совет не изложил индивидуальные и конкретные причины, которые дали бы ему достаточное представление об обоснованности принятых против него ограничительных мер. Конов посчитал, что решения, которые он оспаривает, не имеют прочной фактической основы и базируются на основаниях, носящих лишь абстрактный характер.

Он также уточнил, что имеется явная ошибка в оценке, так как он не оказывает и не оказывал решающего влияния на компанию ПАО «Сибур Холдинг». Также он назвал основания включения его в санкционный список дискриминационными и не соразмерными цели, преследуемой советом.

В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2020» Дмитрий Конов занимал 195-е место с состоянием $450 млн. В качестве активов была указана компания «Сибур», а также должность главы правления «Сибур Холдинга».

Напомним, Конов не единственный миллиардер из России, который пытается через европейский суд снять с себя санкции. В числе заявителей отметились и другие фигуранты списка самых богатых, в том числе Роман Абрамович, Герман Хан.

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