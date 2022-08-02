Берлин, , 20:17 — REGNUM Осмотр турбины для «Северного потока», находящейся в Германии, намерен провести германский федеральный канцлер Олаф Шольц, передаёт 2 августа n-tv.

Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц во время визита в Россию. Москва. 2022 Kremlin.ru

Завтра, 3 августа, глава германского правительства посетит предприяние Siemens Energy: в городе Мюльхайм-на-Руре (Северный Рейн-Вестфалия) находится сейчас российская турбина.

Турбину для «Северного потока» ремонтировали в Канаде.

Чтобы Германия не осталась без газа, турбина после ремонта должна быть поставлена Газпрому, однако из-за санкций Запада у Берлина возникли большие проблемы с годами действовавшими договорённостями с Москвой.

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