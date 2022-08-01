Кальяри, Италия, , 22:39 — REGNUM В сравнении с 2021 годом жители Италии сокращают запланированные расходы на отдых, сообщили 1 августа в бизнес-ассоциации Confcommercio.

Море Марина Захарова © ИА REGNUM

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Средний размер запланированных расходов на на 7-дневный отдых — 475 евро (вместо 541), на более продолжительный отпуск — 1117 евро (вместо 1252).

В 2022 году из-за экономических проблем и сложной политической обстановки меньшее число жителей Италии едут в отпуск в принципе, а те, кто едут, проводят на отдыхе меньше времени и тратят меньше денег, отметили эксперты.