Таллин, , 20:23 — REGNUM Эстонские власти ввели пятилетний запрет на въезд в республику российской поп-группе «Руки вверх» за их гастроли в Донбассе, сообщает 26 июля МИД Эстонии.

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков Скриншот с YouTube

Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Таллином принято «единственно верное решение» — отказать музыкантам во въезде. Ведь Таллин позиционирует себя как союзник Киева.

Комментируя это решение, в группе заявили, что тогда будут рады видеть жителей Эстонии на своих концертах в России, раз им нельзя поехать в эту прибалтийскую республику.

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