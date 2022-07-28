Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Резолюцию с призывом к Госдепу США признать Россию страной — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине, приняла американская палата представителей (сенат — верхняя палата парламента страны). Об этом 28 июля сообщает пресс-служба конгресса США.

Сенат США Beforeitsnews.com

«Принято/согласовано в сенате: Резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования», — говорится на сайте конгресса.

При этом также в резолюции американские сенаторы обвиняют Россию в якобы проведении кампании террора и применении силы против мирных жителей во время второй военной кампании в Чечне, нанесении ударов на территории Сирии, поддержки республик Донбасса и т.п.

Также, согласно данным на сайте конгресса, названная резолюция была внесена на рассмотрение 9 мая 2022 года.

Кроме того, в документе заявляется, что сенат США «рассматривает действия правительства РФ, (совершенные — ред.) по указанию президента РФ Владимира Путина, как спонсирование террористических актов». При этом также в резолюции содержится призыв к американскому Госдепу включить Россию в список стран — спонсоров терроризма.

В то же время, в резолюции подчёркивается, что ничто в ней «не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление вооруженных сил США в военные действия». По данным газеты New York Times, такая резолюция является «необязательной к исполнению».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что фотосессия украинского лидера Владимира Зеленского с его супругой — Еленой Зеленской — для журнала Vogue вызвала резкую реакцию со стороны нескольких членов палаты представителей США.