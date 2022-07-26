Москва, , 12:37 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений, подписанный Россией и ООН в Стамбуле, устранит финансовые и логистические препятствия для экспорта российского зерна и удобрений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля, об этом заявила депутат Госдумы Тамара Фролова («Единая Россия»).

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«Западные санкции против России будут иметь тяжелые последствия для разбалансированного мирового агрорынка и поставят под угрозу продовольственную безопасность в мире, и теперь уже Россия должна спасать мировой рынок от санкций», — считает Фролова.

Парламентарий убеждена, что западные политики должны посмотреть правде в глаза и понять, что Россию не удастся изолировать, ведь экономические санкции против России не приносят и не принесут желаемого эффекта.

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