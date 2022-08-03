Таллин, , 09:32 — REGNUM

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу находится с официальным визитом на Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Мой первый визит в качестве нового министра иностранных дел на Украину состоялся для того, чтобы выразить почтение действиям и стойкости украинцев», — заявил Рейнсалу.

Во вторник, 2 августа, министр посетил Житомирскую область, над которой Эстония взяла шефство. Здесь он заложил фундамент детского сада в Овруче и передал две пожарные машины селу Бехи, подаренные волонтерами-спасателями Рапламаа (центральная Эстония).

«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо», — подчеркнул Рейнсалу, по словам которого Эстония стремится оказывать помощь точно в соответствии с потребностями Украины. Эта поддержка, по его словам, будет выражаться и в нарастающем давлении на Россию. Рейнсалу отметил, что Эстония вместе со странами-единомышленниками также готовит новые предложения по санкциям против России, включая дополнительные ограничения на поездки.

В МИД отметили, что всего Эстония и ее жители пожертвовали Украине около 20 млн евро на гуманитарную помощь и около 245 млн евро на оборонную помощь, что составляет треть годового оборонного бюджета прибалтийской страны. Более 48 000 украинцев нашли приют в Эстонии, как заявлено в пресс-сообщении МИД Эстонии, «от зверств России».