Калининград, , 19:47 — REGNUM Посевная в Калининградской области должна быть под особым контролем из-за логистических проблем. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на саммите «Всероссийский день поля» в пятницу, 29 июля.

Дмитрий Патрушев Kremlin.ru

По словам министра, посеву овощей необходимо уделить особое внимание из-за географического положения и логических сложностей.

«Калининградская область по этим продуктам должна выходить на устойчивое самообеспечение. Кроме того, под особым контролем, особенно учитывая существующие логистические сложности, должны быть вопросы качественной подготовки к озимому севу и посевной 2023 года. Прошу вас лично убедиться в решении вопросов в части завоза семян, удобрений, средств защиты растений, техники и запчастей», — сказал Патрушев, обращаясь к губернатору Калининградской области Антону Алиханову.

Кроме того, министр обсудил вопрос господдержки региона: в 2021 году область получила 1,7 млрд рублей на развитие сельхозпроизводства. В этом году сумму увеличат.