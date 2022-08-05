Рига, , 13:05 — REGNUM Латвия решила включить Россию и Белоруссию в список стран, граждане которых при въезде в страну подлежат особому контролю. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Латвии.

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Отмечается, что решение принято по совету Службы госбезопасности республики.

Отмечается, что до сих пор проводилась особая проверка граждан РФ, адресом проживания или местом рождения которых была Чечня, Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия. Отныне всех без исключения россиян будут проверять дополнительно при выдаче им виз или видов на жительство.

По заявлению спецслужб, это необходимо, чтобы оценить, не представляют ли они угрозу национальной безопасности или общественному порядку.

Латвия уже прекратила выдачу виз и ВНЖ гражданам России за исключением случаев, когда на это есть «гуманитарные причины». Аналогичным образом действует Литва и Эстония.