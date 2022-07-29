Москва, , 20:49 — REGNUM У Газпрома наблюдаются сложности, связанные с контрактом на ремонт турбин для «Северного потока» и условиями, которые поставила Канада, заявил 29 июля заместитель главы Газпрома Виталий Маркелов в эфире «России 24».

Зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов Ulgov.ru

Представитель Газпрома сказал, что «поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта».

Иначе говоря, тот вариант, на который Канада сегодня согласилась, чтобы отправить турбину после ремонта, «не учитывает условий действующего контракта».

Эти разрешения властей Канады «выданы в адрес компании Siemens Energy Canada Limited, с которой у нас нет контрактных отношений», а не в адрес Газпрома.

Получается, что доставка в Россию как в конечную точку может вызвать вопросы у Канады: власти североамериканской страны вовсе могут отозвать разрешение на перевозку и ремонт двигателей.

Канадское разрешение составлено так, что канадцы «могут усмотреть в этом [отправке в Россию] нарушения или обход своего условия и на этом основании отозвать уже выданные ранее разрешения».

Маркелов добавил, что сейчас Газпром не владеет полным пакетом документов, которые бы разрешили доставку и ремонт двигателей турбин для «Северного потока».

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