Москва, , 22:52 — REGNUM Слова поддержки выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев блогеру Дмитрию Пучкову.

Дмитрий Медведев © ИА REGNUM

В комментарии к заявлению Гоблина об удалении его канала с сайта YouTube Медведев 4 августа заявил: «Держитесь, тёзка! Мы за вас отомстим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, YouTube объявил Пучкову, что блогер якобы нарушил правила видеохостинга и что его канал «будет удалён». О каких правилах идёт речь, не ясно.

Читайте ранее в этом сюжете: Канал Гоблина удалён с сайта YouTube