Пномпень, , 13:35 — REGNUM Усилиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые направлены на прекращение насилия в Мьянме, якобы противоречит визит главы министра иностранных дел России Сергея Лаврова в эту страну. Такое мнение 5 августа выразил госсекретарь США Энтони Блинкен на полях встречи АСЕАН в Пномпене.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

По утверждению Блинкена, казнь четырех оппозиционеров за их помощь ополчению в борьбе с армией Мьянмы, которая была проведена несмотря на протесты США, «потрясла людей в регионе и во всем мире».

Также госсекретарь США призвал глав МИД стран АСЕАН продолжать отказывать давление на военные власти Мьянмы.

«Министр иностранных дел России Лавров всего несколько дней назад посетил лидеров режима Мьянмы, назвав их «дружным партнером». Это напрямую противоречит усилиям АСЕАН, направленным на прекращение насилия», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что партнёрские отношение России и Мьянмы не подвержены политической конъюнктуре.