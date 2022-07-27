Анкара, , 15:43 — REGNUM На данный момент необходимости в разминировании в Чёрном море для движения судов нет. Об этом 27 июля на официальной церемонии открытия координационного центра по экспорту зерна заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Черное море Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Если возникнет необходимость в разминировании, планирование будет производиться по согласованию сторон. Однако на данном этапе в этом нет необходимости», — цитирует РИА Новости главу турецкого оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в случае, если бы киевский режим разминировал порты Украины, проблема вывоза украинского зерна была бы давно решена.

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Напомним, 22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю украинской сельскохозяйственной продукции. Контроль перевозки зерна и сельхозпродукции с Украины будет осуществляться из совместного координационного центра, созданного в университете турецкого министерства обороны.

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