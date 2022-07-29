Вашингтон, , 21:22 — REGNUM Вопрос сделки по зерну, обмен заключёнными между Россией и США, спецоперацию на Украине обсудил 29 июля с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Журналистам глава Госдепа США заявил, что с Лавровым у него состоялся «откровенный и прямолинейный разговор». Если верить формулировке Блинкена, он был настойчив и твёрд в своём напоре на российскую сторону, добиваясь, чтобы Лавров «принял предметное предложение» США по обмену заключённым.

Кроме того, обсуждалась тема сделки по зерну, причём в тоне американского дипломата при общении с журналистами прослеживается уверенность в своей правоте:

«Я также подчеркнул, что мир ожидает от России выполнения своих обязательств в рамках сделки, достигнутой с Украиной, Турцией и ООН по поставкам зерна с Украины».

По словам Блинкена, он также потребовал от Москвы отказаться от планов «аннексии» и припугнул санкциями.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД России ответили на вопрос об обмене Бута на граждан США