Вена, 28 июля 2022, 15:58 — REGNUM Антироссийские санкции, введённые ЕС из-за спецоперации ВС РФ на Украине, не дали пока ожидаемого эффекта, сообщил 28 июля журналистам австрийский канцлер Карл Нехаммер.
Он указал на размер России и на силу её армии как на фактор устойчивости и дал прогноз о том, что такая устойчивость продлится ещё какое-то время. В итоге санкции, призванные давить на Россию экономически, всё-таки возымеют эффект.
Напомним, ЕС ввёл в отношении России в связи с проблемой Украины шесть пакетов санкций, часть которых оказалась болезненной для самих европейцев.
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