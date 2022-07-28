Вена, , 15:58 — REGNUM Антироссийские санкции, введённые ЕС из-за спецоперации ВС РФ на Украине, не дали пока ожидаемого эффекта, сообщил 28 июля журналистам австрийский канцлер Карл Нехаммер.

Федеральный канцлер Карл Нехаммер bundeskanzler.at

Карл Нехаммер «Санкции не так быстро действуют, как, возможно, надеялись».

Он указал на размер России и на силу её армии как на фактор устойчивости и дал прогноз о том, что такая устойчивость продлится ещё какое-то время. В итоге санкции, призванные давить на Россию экономически, всё-таки возымеют эффект.

Напомним, ЕС ввёл в отношении России в связи с проблемой Украины шесть пакетов санкций, часть которых оказалась болезненной для самих европейцев.

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