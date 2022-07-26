Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко включен в санкционный список Великобритании, следует из опубликованного 26 июля на сайте правительства Великобритании документа.

Александр Дрозденко Lenobl.ru

Власти Великобритании расширили санкционный список на 42 позиции. Теперь в него включены министр юстиции РФ Константин Чуйченко, а также несколько десятков губернаторов, в том числе глава Ленобласти Александр Дрозденко.

«Введенные санкции: замораживание активов, запрет на поездки в Великобританию», — говорится в документе и уточняется, что причиной включения Дрозденко в список — его должность губернатора области.

«Дождался», — прокомментировал свое включение глава региона в своем официальном телеграмм-канале и снабдил краткий комментарий улыбающимся смайликом.

Напомним, антироссийские санкции европейские власти начали активно применять после начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года. В марте в список был включен губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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